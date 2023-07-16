مفتي الجمهورية يهنئ رئيس النيابة الإدارية بالمنصب الجديد

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في مقر الهيئة، اليوم الأحد، لتقديم إطار التهنئة على تولي عباس رئاسة «النيابة الإدارية»، بحضور المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

خلال اللقاء، أشاد المستشار حافظ عباس، بالدور المهم لدار الإفتاء المصرية في توطيد الأسس الدينية السامية، وإعلاء قيم التسامح والتراحم بين البشر، بينما أعرب الدكتور شوقي علام، عن تقديره للدور الحيوي للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد، تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون، كما أعرب عن تمنياته لرئيس الهيئة بدوام التوفيق.