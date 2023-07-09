السيرة الذاتية للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة النيابة الإدارية الجديد

أدى المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

كما أصدَر الرئيس قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار عدلي جاد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

المستشار حافظ أحمد عباس من مواليد 24 نوفمبر 1953، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975من كلية الحقوق جامعة القاهرة، التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، إذ تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، وبنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

وبتاريخ 17 يوليو 2019 انتدب مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في 1 يوليو 2020، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندبه بقرار المستشار وزير العدل في 1 يوليو 2022 مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.