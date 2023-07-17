النيابة الإدارية: إعلان العدد النهائي لضحايا عقار حدائق القبة بعد رفع الأنقاض

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنهم فور رصدهم كارثة انهيار عقار حدائق القبة، تم العرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووجَّه فورا الإدارة المختصة بفتح تحقيق وإجراء معاينة على أرض الواقع.

قرار ترميم منذ منتصف التسعينيات

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تبين من التحقيقات أن العقار أنشئ قبل عام 1985 وتم إصدار قرار ترميم له في منتصف التسعينيات ولم يتم تنفيذ الترميم، مفيدا بأن النيابة سألت المسؤولين في الموقع، وأمرت بتشكيل لجنة للمباني الآيلة للسقوط لإعداد تقرير مفصل بالمباني في المنطقة ومعرفة سبب انهيار العقار تفصيلا.

عدد الضحايا الرسمي

وأشار إلى أن عدد الضحايا الرسمي حتى الآن 7 والحصيلة ارتفعت، وسوف نصدر العدد النهائي بعد انتهاء رفع الأنقاض، موضحا أنه بصفة عامة، فإن التحقيقات في هذه النوعية من القضايا إما عقار تم بناؤه بمخالفة الاشتراطات الهندسية أو أحد السكان قد أزال عمودا أو حائطا من الحوائط الحاملة للعقار.