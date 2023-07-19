انطلاق مهرجان صيف 2023 الثقافي في مطروح بمشاركة 3 فرق موسيقية

أعلن محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، انطلاق ليالي مهرجان صيف 2023 بمطروح الأسبوع الجاري، بمشاركة 3 فريق موسيقية من مختلف المحافظات، ويستمر حتى نهاية موسم الصيف على مسرح نادي مطروح الاجتماعي في الفترة المسائية.

فرفة الأنفوشي للموسيقى العربية

وأضاف مدير فرع ثقافة مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك فرق قومية وموسيقية عرضت أعمالها، من بينها فرقة الأنفوشي بالإسكندرية للموسيقي العربية بقيادة الفنان هيثم بسيوني، إذ جرى عرض تابلوهات فنية متميزة على مسرح النادي الاجتماعي، منها أغاني، يا حلو صبح، وخفيف الروح، والليلة الكبيرة، وجانا الهواء، وألف ليلة وليلة، وعيون بهية، وكوكتيل فيروز.

فرقة شباب مرسى مطروح

وأشار إلى أن فرقة شباب مرسى مطروح شاركت أيضا بسهرة في ليالي مهرجان صيف مطروح 2023، وقدمت عدة أغاني منها عجب لغزال، وقمر له ليالي، وزي العسل، وغنيلي شويه شويه، ولكل عاشق وطن، للفنان عبد الرحمن المهدي، والفنان محمد خالد، وليلة ما جاني الغالي، وأنا كل ما قول التوبة.

فرقة مطروح للفنون الشعبية

وقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية تابلوهات فنية متميزة، منها الجية، والسامر، والكف، والفرح، ما يعكس التراث البدوي والثقافي لمطروح في الصحراء، والذي يتفاعل معه الجمهور ويعشقة.