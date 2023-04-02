«ثقافة مطروح»: 8 فرق شعبية وفنية تشارك في ليالي رمضان

أعلن محمد حمدي، مدير عام فرع ثقافة مطروح، انطلاق فاعليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، يوميا، في مدينة مرسى مطروح، بدءا من غد الاثنين 12 رمضان حتى 21 رمضان، وذلك على مسرح نادى مطروح الاجتماعي.

عروض فنية

وأضاف مدير فرع الثقافة بمحافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك مشاركة من خلال مجموعة كبيرة من الفرق داخل وخارج مطروح بإجمالي 8 فرق متنوعة من خارج المحافظة مثل «بدو الفيوم التلقائية، وفرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية، وفرقة الحرية للفنون الشعبية، وفرقة أبو قير للموسيقي العربية، وفرقة بني سويف للموسيقى العربية، وفرقة الأنفوشي إيقاعات شرقية، ومن الداخل فرقة مطروح للفنون الشعبية، وفرقة شباب مرسي مطروح، ويتم تنظيم العروض للفرق بشكل يومي ليستمتع أهالي مطروح بالفرق ويتذوقون مختلف الألوان الثقافية والفنية والشعبية.

أمسيات أدبية

وأوضح مدير الثقافة أنه في ذات الوقت يجري تنظيم أمسيات أدبية من بينها، مقهى الأدبي بيرم التونسي اليومي، ويعقبها واحة الشعراء، ومشاركة باقة من الشعراء والأدباء من داخل نوادي الأدب بفرع الثقافة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشعراء الضيوف خارج المحافظة.