برنامج «مطروح للنقاش»: معرض الكتاب فرض وجوده على خريطة الثقافة العربية بشكل كبير

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية دينا زهروة، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان «معرض القاهرة للكتاب.. فرصة لانتعاش الثقافة العربية».

وقال التقرير: «يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أقدم معارض الكتب العربية وأهمها من ناحية القيمة التسويقية والتاريخية، وحجم الإقبال العربي وليس المصري فقط».

1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية

وأضاف: «تشهد القاهرة حاليا فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض الكتاب وتستمر حتى السادس من فبراير بمشاركة 1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، ويضم البرنامج الثقافي لهذه الدورة قرابة الـ500 فعالية تتنوع بين الفن والسياسة والفكر والثقافة والاجتماع؛ بمشاركة ما يقرب من 53 دولة من مختلف أنحاء العالم».

أهمية معرض القاهرة

وتابع: «يكتسب معرض القاهرة الدولي للكتاب أهميته من قدرته على خلق حالة من الزخم الإبداعي على مدار عقود مضت، نجح خلالها في فرض وجوده على خريطة الثقافة العربية بشكل كبير».

واستطرد: «يستقطب معرض القاهرة الدولي للكتاب عددا ضخما من أبرز الوجوه الثقافية التي لديها منجز إبداعي في شتى المجالات، ومن كل الدول العربية وعالميا أيضا، ويلعب معرض القاهرة الدولي للكتاب دورا فاعلا لإثراء المشهد الثقافي العربي وتعزيز العملية الإبداعية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصري 2030 ويحقق أهداف التنمية الثقافية وتسويق الصناعات الثقافية كأحد أبرز وسائل دعم وإثراء الهوية».