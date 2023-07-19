جامعة الإسكندرية تعتمد بروتوكول تعاون لتطوير ملاعب كلية الهندسة

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة وشركة CMds بهدف تطوير وتحديث ملاعب كلية الهندسة وتنفيذ وصيانة ألعاب منطقة اللياقة البدنية crossFit بمنطقة الملاعب بالكلية ليستفيد منها طلاب الجامعة بالمجان مما يساهم في توسيع نطاق الممارسة الطلابية للأنشطة الرياضية المختلفة.

استعراض أنشطة كليات الجامعة

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإن المجلس استعرض عدد من أنشطة كليات الجامعة التي تمت خلال شهرى يونيو ويوليو 2023، وكرم المجلس الدكتورة إيمان عياد وكيل كلية الزراعة سابا باشا بمناسبة انتهاء فترة عملها موجها لها الشكر علي فترة عملها بالكلية.

قافلة طبية بيطرية

كما استعرض تنظيم كلية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، بتنظيم 9 قوافل طبية بيطرية لخدمة أهالي قرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، لمدة أسبوعين خلال الأيام الماضية، وبلغ إجمالي للحالات التي جرى الكشف عنها وعلاجها 2716 حالة، شملت 666 حالة من الحيوانات المختلفة و2050 ممثلة لحالات الدواجن والطيور.