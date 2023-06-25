رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى للنهوض بالتعليم الطبي ودعم صغار الباحثين

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن جامعة الإسكندرية الدولية، والمزمع تأسيسها قريباً، ستستضيف كل الدرجات العلمية المزدوجة التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع الجامعات الدولية.

وأضاف «قنصوة»، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي العشرين للجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية، أن إدارة جامعة الإسكندرية تحرص على النهوض بالتعليم الطبي، من خلال تحقيق تنافسية التعليم وربطه بالمؤسسات التعليمية العالمية.

أول درجة علمية مشتركة في الشرق الأوسط

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية وقعت أول درجة علمية مشتركة في الشرق الأوسط في مجالي الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان مع جامعة مانشيستر البريطانية.

دعم صغار الباحثين

ولفت إلى حرص الجامعة على دعم صغار الباحثين من خلال توفير ميزانية مخصصة لهم، للتواصل مع زملائهم في نفس تخصصاتهم في الجامعات الدولية الكبرى، التي وقعت درجات علمية مزدوجة مع جامعة الإسكندرية.

وأكد، أن جزءًا كبيرًا من رسالة جامعة الإسكندرية هو مد يد العون لعلاج الأهالي البسطاء بالتعاون مع وزارة الصحة، لأن صحة المواطن البسيط تعد أولوية هامة في بناء الجمهورية الجديدة.

500 مليون جنيه دعم للمستشفيات الجامعية

كما وجه الشكر لدور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني علي دورها الكبير في دعم القطاع الطبي بمستشفيات الجامعة، لافتا إلى حجم الدعم الذي تتلاقاه مستشفيات جامعة الإسكندرية والذى تخطي 500 مليون جنيها ، كما ثمن علي دور الجمعيات العلمية داخل جامعة الإسكندرية ودورها الرائد في تطوير ال

قطاع الطبي.