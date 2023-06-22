جامعة الإسكندرية تفتح العمل التطوعي الصيفي للطلاب في 6 مجالات

دعى مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، طلاب الجامعة للمشاركة في مجالات العمل الخدمي والتطوعي خلال إجازة الصيف، مؤكدًا أهمية العمل الخدمي بالنسبة لهم وللمجتمع، وفتح الباب أمام الطلاب في 6 مجالات أساسية بالإضافة إلى مجالات أخرى.

جاء ذلك خلال بيان اليوم، على هامش استعراض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من التقارير والأنشطة التي نظمتها كليات ومعاهد الجامعة.

فتح مجالات العمل الخدمي لطلاب الجامعة

وأكد المجلس أهمية دور وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، في فتح ومتابعة مجالات العمل الخدمي والتطوعي التي يفعلها طلاب الجامعة في فترة الصيف في 6 مجالات كالآتي: «محو الأمية والتوعية الرقمية وتعليم بعض المهارات الحرفية والأنشطة الإنتاجية والتدريب على الإسعافات الأولية وإنعاش القلب والتنفس» وخلافه من مجالات بين فئات المجتمع المختلفة.

مشروع إنتاج بادئات لصناعة الجبن الراس

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور مرسي السودة، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بعنوان إنتاج بادئات لصناعة الجبن الراس والثلاجة والدمياطي، والإسراع في تسوية الجبن الراس.