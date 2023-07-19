«جولد بيليون»: استقرار أسعار الذهب عالميا.. وترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

كشف التقرير الفني لمنصة «جولد بيليون» عن استقرار أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوياتها خلال شهر ونصف، والمسجل خلال تداولات أمس، بعدما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية تراجع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، ما يزيد التوقعات بأن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب العالمية تصل إلى 1978 دولار

كانت أسعار الذهب الفورية تداولت عند 1978 دولارا للأونصة، بعدما ارتفعت بنسبة 1.2%، أمس، محققا 25 دولارا، ما يدفعه لتسجيل أعلى مستوى منذ شهر ونصف، عند 1984 دولار للأونصة، وفيما أدى الارتفاع إلى اختراق منطقة المقاومة المحددة عند مستوى 1965 دولار للأونصة، لترتفع منطقة المقاومة إلى مستوى جديد يتراوح بين 1975 و1980 دولارا للأونصة.

واستقرت تداولات الذهب اليوم تحت المستوى 1980 دولارا للأونصة، نتيجة صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر يونيو، أمس، التي أظهرت تراجع إنفاق المستهلكين، وبداية ظهور تأثير سلبي لعمليات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على مستويات الإنفاق خلال الأشهر الماضية.

تأثير تقرير الوظائف عن شهر يونيو

وزادت بيانات مبيعات التجزئة والتضخم، الصادرة خلال الأسبوع الماضي، من التوقعات بأن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف دورة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ويشير خبراء الأسواق إلى أن أسعار الذهب تنتعش في أوقات الركود الاقتصادي، لكونه يمثل أحد الملاذات الآمنة في الأسواق، خاصة مع تراجع العوائد على السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية الأسبوع، وهي المنافس الأول للذهب.

ارتفاع مؤشر الدولار إلى مستوى 100 نقطة

وعن أداء الدولار الأمريكي، أشار تقرير جولد بيليون إلى ارتفاع مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.2%، مسجلا أعلى مستوى عند 100 نقطة، ما يمثل تعافيا للعملة الأمريكية رغم ضعف مبيعات التجزئة، في ظل بحث الأسواق حالياً عن أفضل استثمارات آمنة، بعدما زادت التوقعات بالركود الاقتصادي.

وتسود أجواء من التقرب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كونه سيحسم الأمر بشأن سعر الفائدة، وفق تقرير جولد بيليون، فيما لم يؤكد المجلس حتى الآن سيناريو الانتهاء من دورة التشديد النقدي.