أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. عيار 21 بـ2165 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 19-7-2023، عقب ارتفاعها أمس بشكل طفيف بنحو 5 جنيهات فقط، واستقر عيار 21 ليسجل 2165 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 24 نحو 2474 جنيهًا، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار وانخفاضات كبيرة مؤخرا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك 2474 جنيهًا، واستقر عند آخر سعر له أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر الذهب عيار 21 نحو 2165 جنيهًا للجرام وفق آخر سعر أمس، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيهات الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 1856 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب بـ17 ألفًا و320 جنيها وفق آخر سعر له اليوم.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات، وهو ما جاء بسبب انخفاض الطلب بشكل كبر في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 19-7-2023 في محلات الصاغة المصرية، مستقرة عند آخر سعر سجلته أمس.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال بداية التعاملات الحالية اليوم في البورصات العالمية.