أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-7- 2023.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، اليوم الأربعاء 19-7-2023، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2165 جنيها دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-7-2023 في الصاغة، خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر، خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقًا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2474 جنيهًا، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارًا إذ سجل نحو 2267 جنيه للشراء دون مصنعية، ويختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2165 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 1856 جنيهًا دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا في محلات الصاغة دون مصنعية، وبلغ نحو 1443 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19ـ7ـ2023 استقرارًا في محلات الصاغة، حيث سجل نحو 17320 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76950 جنيه.