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انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات.. بكم عيار 21؟

كتب:

مارينا رؤوف
12:27 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التداولات الصباحية اليوم، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام لنحو 2160 جنيها، مقابل 2165 جنيهات في تعاملات الظهيرة اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، «2469 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2160 جنيها، وعيار 18 بسعر 1851 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و280 جنيها».

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.