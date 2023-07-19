سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

هنأت سفارة روسيا بالقاهرة الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد.

سفارة روسيا تهنئ مصر بالعام الهجري

وذكرت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء، علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عام هجري جديد سعيد علي الأمة الإسلامية 1445، الهجرة النبوية حدث عظيم من أحداث التاريخ، لم تكن الهجرة هي النهاية بل بداية كل شيء، تعلمنا منها صناعة الأمل وولادة النور وانبثاق الفرج من رحم الظلام».