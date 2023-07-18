روسيا وتركيا تبحثان الخيارات البديلة لتزويد البلدان الأكثر احتياجا بالحبوب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، خيارات بديلة لتزويد البلدان الأكثر احتياجا بالحبوب، قائلة: «لا تعتمد على الإجراءات التخريبية لكييف ورعاتها الغربيين»، مشيرة إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب التركي.

مناقشة الأجندة الإقليمية

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء: «تبادل الوزيران وجهات النظر حول الأجندة الإقليمية مع التركيز على آخر التطورات في أوكرانيا، وناقشا أيضا نتائج العمل المشترك في إطار صفقة الحبوب».

أسباب إنهاء صفقة الحبوب

وأضاف البيان: «لافروف أوضح لنظيره التركي أسباب قرار موسكو إنهاء صفقة الحبوب، والذي يكمن في عدم تنفيذ الجزء الروسي من الصفقة في مذكرة روسيا والأمم المتحدة».

استمرار منع تنفيذ المدفوعات المصرفية الروسية

وأكد لافروف: «أن استمرار منع تنفيذ المدفوعات المصرفية الروسية والتأمين ولوجستيات النقل وتجميد أصول روسيا الخارجية ومنع وصول السلع والمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية وفقدان الطبيعة الإنسانية للصفقة كانت وراء القرار الروسي».

وكانت الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استئناف صفقة الحبوب فقط في حال حصلت على نتائج ملموسة وليس على وعود.