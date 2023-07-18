أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تقترح استئناف اتفاق تصدير الحبوب دون موافقة موسكو

تصاعدت أخبار روسيا وأوكرانيا مع توتر الأحداث المشتركة بينهما، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث طلبت كييف استئناف اتفاق تصدير الحبوب دون موافقة موسكو، ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هذا الطلب قد يتسبب في عدة مخاطر، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

أخبار روسيا وأوكرانيا

واستكمالا في اخبار روسيا وأوكرانيا، عزمت كييف على الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، على الرغم من عدم موافقة موسكو على إعطاء ضمانات أمنية لسفن التصدير، وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن إصراره على القيام بكل شيء حتى فى حال عدم موافقة روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

وفي السياق ذاته، فإن أخبار روسيا وأوكرانيا، تضمنت اليوم الثلاثاء، إعلان القوات الأوكرانية تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أوديسا الساحلية التي تتضمن 3 مواني لتصدير الحبوب، كما دمر سلاح الجوي الأوكراني 6 صواريخ من طراز كاليبر و31 طائرة بدون طيار هجومية تابعة لروسيا من نوع -136 / 131، حيث إن صواريخ كاليبر انطلقت من فرقاطة تابعة للقوات الروسية في البحر الأسود، وإن طائرات بدون طيار انطلقت من شبه جزيرة القرم التي تقع تحت سيطرة روسيا.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وعلي صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو أسقطت ما يقرب من 28 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم خلال ساعات الليل، موضحا أن قواتها دمرت 17 مسيّرة أرسلتها القوات الأوكرانية.