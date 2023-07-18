رئيس وزراء روسيا: نؤمّن احتياجات العملية العسكرية رغم العقوبات

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في اجتماع لمجلس تنسيق إمداد القوات المسلحة الروسية، إنه يجري تمويل احتياجات العملية العسكرية الخاصة بالكامل رغم العقوبات، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

دعم الإنتاج وضمان أنشطة القوات المسلحة

وقال رئيس الوزراء الروسي، في تصريح اليوم الثلاثاء: «على الرغم من ضغوط العقوبات على اقتصادنا، فقد تم تمويل احتياجات العملية العسكرية الخاصة بالكامل، وهذا ينطبق على دعم الإنتاج وضمان أنشطة القوات المسلحة والقوات والتشكيلات العسكرية».

وقال «ميشوستين»: «يجب تقديم المدفوعات الإضافية والاجتماعية التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في العملية الخاصة وأفراد أسرهم في الوقت المناسب»، مؤكدًا: «سألفت انتباه كل الحاضرين إلى هذا بشكل خاص، ومن المهم أن يصل كل روبل مخطط له إلى المدافعين عنا».

ودعا رئيس الوزراء الروسي إلى التأكد من إنفاق الأموال بأكبر قدر ممكن من الكفاءة عندما يتعلق الأمر بتمويل عقود الدفاع.