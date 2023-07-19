مطار مطروح الدولي يستقبل 7 طائرات شارتر قادمة من إيطاليا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل 7 طائرات شارتر قادمة من إيطاليا، على متنها وفود سياح طليان، في ظل انتعاسة للسياحة الأجنبية في مطروح خلال الموسم الجاري.

81 طائرة تصل مطار مطروح و23 مطار العلمين

وقال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، في بيانه، إن مطار مطروح الدولي استقبل منذ بداية موسم الصيف السياحي، عدد 81 طائرة شارتر من إيطاليا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا، بينما استقبل مطار العلمين الدولي عدد 23 طائرة سياحية قادمين من كازاخستان والتشيك.

وجرى استقبال الوفود السياحية القادمة من إيطاليا بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة، ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح لقضاء أجمل الرحلات السياحية على أرض مطروح.