«الثقافة» تقدم ورش تدريب للمواهب الفنية للأطفال ذوي الهمم مجانا

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فتح باب التقديم لورش تدريب المواهب الفنية للأطفال ذوي الهمم «مجانًا» بدعم كامل من وزارة الثقافة.

مواعيد ورش المركز القومي للمسرح

- الاختبار أسبوعيا ابتداء من يوم السبت المقبل 22 يوليو2023 في تمام الساعة الحادية 10 صباحا.

- تدريب البراعم على يد الفنانة أميرة عيد.

- الرقص الشعبي: الفنان إيهاب محي الدين، والفنانة ياسمين السراج.

وسيكون الاختبار والتدريب بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الكائن بـ9 شارع حسن صبري في الزمالك.

وزارة الثقافة تستهدف ذوي الهمم بأنشطة متنوعة

وتقدم وزارة الثقافة عبر قطاعاتها المختلفة خلال الإجازة الصيفية مجموعة من الفعاليات التي يقدمها المركز القومي لثقافة الطفل، والتي تستهدف ذوي الهمم من بينها برنامج خاص بذوي الهمم، تتضمن ورش تنمية المهارات، تدريبات على العروض، تدريبات كشفية وتربية رياضية، بمقر المركز في الهرم، وكذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

كما أطلقت وزارة الثقافة من خلال قطاع الفنون التشكيلية المبادرة المجتمعية «أنت مش لوحدك»، لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل استضافة للأطفال وتنظيم يوم ترفيهي لهم من خلال المواقع الثقافية.