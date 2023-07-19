أستاذ اقتصاد زراعي: مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي

قال أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق ملف الأمن الغذائي من خلال التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي والتغيرات المناخية، إلى جانب إعلان أسعار ضمان للقمح في البداية 1250 جنيها للأردب، ثم زيادتها بعد التوجيهات الرئاسية لتصل إلى 1500 جنيه للأردب، مؤكدا أهمية جهود الدولة في ملف الزراعة للحفاظ على المخزون الأمن للقمح.

موسم حصاد القمح

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم حصاد القمح بشرق العوينات، يوجد 90 ألف فدان قمح في الدلتا الجديدة، فضلا عن 150 ألف فدان قمح في توشكى الخير، إلى جانب 5 آلاف فدان قمح في النوبارية، علاوة على عين دالة ووادي الشيح بأسيوط.

جهود كبيرة لتحقيق ملف الأمن الغذائي

وتابع أنه جرى استلام ما يزيد عن 4 ملايين طن قمح من المزارعين، مؤكدا: «رصيد مصر من المحاصيل الزراعية أمن على الرغم من الأزمات العالمية المتلاحقة بدءً من أزمة فيروس كورونا مرورا بمشكلة سلاسل الإمداد وصلا للأزمة الروسية الأوكرانية»، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي وزيادة المحاصيل الاستراتيجية على رأسها القمح، جاء ذلك من خلال عدة محاور تتمثل في التوسع الأفقي وزيادة رقعة المساحات المنزرعة في الأراضي الجديدة.