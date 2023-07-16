«التموين» تحدد مواقع تخزين القمح على مستوى الجمهورية

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بغلق المواقع التخزينية للقمح التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، اعتبارا من نهاية عمل اليوم، على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد بداية من الغد.

آخر قرارات وزير التموين

وشدد وزير التموين، على بدء سحب الأقماح المحلية موسم 2023 من مواقع استلام الأقماح التابعة للجهات المسوقة، اعتبارا من الغد، على أن يستمر توريد القمح للموسم الحالي الذي بدأ يوم 23 أبريل حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

سبب غلق مواقع التخزين

وأرجع الوزير، غلق مواقع التخزين إلى انخفاض كميات القمح الموردة يوميا للموسم الحالي، موضحا أنّه من أجل توفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بالمطاحن، سيستمر العمل في بعض المواقع التخزينية التابعة للشركة، وحدد قرار وزير التموين الموقع التي سيستمر العمل فيها، كما يلي.