«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا بشأن توريد القمح في أسوان وكفر الشيخ

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظات أسوان وكفر الشيخ، في حصاد وتوريد محصول القمح لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باعتبار ملف القمح هو الأهم حاليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومخزون استراتيجي من القمح في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تدشيناً لموسم حصاد القمح لعام 2023 بمختلف المحافظات، وتشجيعاً لصغار المزارعين وشباب الخريجين لزيادة الكميات الموردة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

مواقع التخزين

في كفر الشيخ، تم توريد 262 ألفا و94 طنا، و380 كيلو حتى أمس الاثنين من خلال 22 موقع تخزين بجميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة توريد 93.82%، والمساحة المزروعة بلغت 214 ألف فدان هذا العام في مراكز وقرى كفر الشيخ، أما في محافظة أسوان وصل إجمالي الكميات الموردة من القمح إلى 262 ألفا و274 طنا منها توريد 148 ألفا و81 طنا بصوامع وشون وهناجر المحافظة، ونقل 112 ألفا و152 طنا للمواقع التخزينية بالمحافظات الأخرى.