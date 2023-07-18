«زراعة النواب» تطمئن المصريين: لدينا ما يكفينا من القمح والأرز

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إنّ تعليق اتفاق الحبوب بين دولتي روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لن يؤثر بالسلب على السوق المحلي، خاصة وأنّ الدولة المصرية اتخذت على عاتقها منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تنويع مصادر استيراد الحبوب تفاديا لأي أزمة.

وأوضح الحصري لـ«الوطن»، أنّنا نستهدف زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح المزمع توريده بدءا من مايو المقبل لنحو 5 إلى 6 ملايين طن، متابعا: «لدينا احتياطي من الإنتاج الحالي استلمناه من المزارعين، فضلا عما تم استيراده من قبل، وبالتالي ليس لدينا مشكلة لمدة 6 أشهر مقبلة».

زيادة المساحات المزروعة من محصول الأرز

ولفت الحصري، إلى أنّ مصر ستشهد اكتفاء ذاتيا في محصول الأرز، خاصة وأنّ مساحة الأرز المزروعة حاليا تزيد عن 1.5 مليون فدان، مؤكدا: «اطمئنوا، سيكون لدينا اكتفاء ذاتيا من محصول الأرز هذا العام، والذي بدأ حصاده خلال هذه الفترة في بعض المحافظات».

تعديل قانون التعاونيات وعودة الدورة الزراعية

وعن مستجدات عمل لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، قال إنّه سيتم عقد جلسات مصغرة قريبا، لصياغة التوصيات التي خرجت بها اللجنة من جلسات العمل، ورفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ثم لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

واستطرد النائب هشام الحصري، أنّ أبرز التوصيات التي انتهت اللجنة منها، تتمثل في ضرورة تفعيل التعاونيات الزراعية مرة أخرى، والعودة إلى دورة العمل من جديد، موضحا أنّ وزارة الزراعة تعكف حاليا على إعداد قانون متكامل للتعاونيات الزراعية.

وأكد أنّ التوصيات تضمنت عودة الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازات الزراعية، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على ما هو عليه الآن، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين كي لا تتوقف دورة العمل، والسير قدما في تحسين السلالات فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير البحيرات السكمية خاصة بعد إقرار قانون إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية.