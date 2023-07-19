افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى المبرة في أسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة أسيوط، والتي تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة ومراكزها وقراها والمحافظات المجاورة.

رافقه خلال الافتتاح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور أيمن منصور مدير فرع هيئة التأمين الصحي لوسط الصعيد والدكتور محمد محمود مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي.

مستشفى المبرة.. إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحي

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط مكونات وأقسام الوحدة التي تشتمل على عدد 6 أسرة بكل مشتملاتها من الأجهزة، والتي تمثل إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحي بالصعيد، خاصة في ظل زيادة الطلب على تلك الخدمة.

واستمع لشرح توضيحي حول مكونات الوحدة وآليات العمل بها، كما اطمأن على الأطفال داخل الوحدة ووجه بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية تواجد وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي، استمرارًا لجهود تحسين مستوى الخدمات الطبية الحيوية التي تقدم للمواطنين بشكل يومي وأساسي

من جهته، أوضح الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد، أن وحدة الرعاية المركز للأطفال جرى توفيرها من خلال المشاركة الاجتماعية، وتضم 6 أسرة بمشتملاتها وتساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال.