محافظ أسيوط: تشكيل لجنة لمواجهة التغيرات المناخية في جميع القرى

أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، تشكيل لجنة تنسيقية لمواجهة التغيرات المناخية في المحافظة، من خلال التخلص الآمن من مخلفات محطات الصرف الصحي، وتفعيل توصيل الطاقة الشمسية بمحطات الصرف الصحي، وذلك خلال استقباله وفد منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «اليونيسيف»، برئاسة سيلينا باركرفيتش مدير برنامج صحة الطفل، لبحث سبل التعاون في تنفيذ برامج التوعية وتنفيذ مبادرة «القرض الدوار» لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجًا.

الحفاظ على شبكات الصرف من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة

وأشار المحافظ إلى أهمية أوجه التعاون مع اليونيسيف في مجالات التوعية ونشر رسائل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف من خلال تنفيذ أنشطة، منها ندوات توعية وورش سباكة وحملات طرق أبواب والقرض الدوار وأنشطة الصحة العامة ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

ومن جهته، أشاد المحافظ بمبادرة القرض الدوار، والتي جرى من خلالها توصيل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال قروض ميسرة بدون فوائد أو أي مصاريف إدارية، وبالتقسيط على 24 شهر مشيداً بدور منظمة اليونيسيف، ودعمها لجهود الحكومة المصرية في استهداف برامجها نحو الأطفال.

واستعرضت مدير صحة الطفل باليونيسيف البرامج والمشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، والتي تمثلت فى توصيل عدد 1125 وصلة مياه للشرب للأسر الأكثر احتياجًا من خلال القرض الدوار.