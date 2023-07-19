بمشاركة 25 شركة.. «مياه سوهاج » تطلق فعاليات البرنامج التدريبي الموحد

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة تعمل على تأهيل العاملين ورفع مهاراتهم داخل 25 شركة مياه فى المجالات المالية المتخصصة بما يتوافق مع نظام العمل.

برنامج تدريبي بمياه سوهاج

وأوضح محمد صلاح، أنه جرى تنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر بالجهاز المركزي للمحاسبات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، يتضمن البرنامج تنظيم ورشة عمل النظام المحاسبي الموحد بمشاركة 25 شركة مياه شرب.

أهداف البرنامج التدريبي

وأشار الدكتور محسن عبد الجيد، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار سلسلة من البرامج التدريبية لتوضيح التعديلات التي طرأت على النظام المحاسبي الموحد والتحديثات التي طرأت على حسابات القوائم المالية، وأن التدريب الجاري تنفيذه يستمر لمدة 4 أيام.