«مياه سوهاج» تبدأ المراجعة الربع سنوية بالمحطات للتأكد من كفاءة الخدمة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أعمال لجان محاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الربع سنوية لأشهر أبريل ومايو ويونيو.

أعمال لجنة المحاكاة بمياه سوهاج

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في بيان، اليوم الأربعاء، أن أعمال اللجنة تتمثل في مراجعة تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة، والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

مراجعة كفاءة محطات مياه سوهاج

من جانبه، أشار الكيميائي منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل والجودة ورئيس لجان المحاكاة، أن اللجان تقوم حاليًا بالمرور على المحطات الكبرى والصغرى والارتوازية والشبكات والمعامل، موضحًا أنه يتم مراجعة الخطة الربع سنوية لكفاءة تشغيل المعامل ومراحل التنقية وجمع وتحليل عينات المياه الخام والمياه المنتجة من المحطات، وكذلك السيب النهائي لمحطات معالجة الصرف الصحي ومتابعة الحالة التشغيلية للمحطات والتأكد من الالتزام بخطة التشغيل والصيانة بشكل دوري.

ولفت إلى مراجعة معايير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والخط الساخن والمشاركة المجتمعية؛ للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها، وكذلك الإدارة العامة لخدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.