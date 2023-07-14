«مياه سوهاج»: تنفيذ 575 وصلة للأسر الأولى بالرعاية في القرى والمراكز

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تنفيذ 575 وصلة مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 2.7 مليون جنيه، في إطار تنفيذ مشروع «القرض الدوار» بالتعاو مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والذي يهدف إلى تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي لمنازل المواطنين محدوي الدخل والأولى بالرعاية.

شروط الاستفادة من وصلات المياه

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه سوهاج، إنه يتم تقسيط قيمة وصلة المياه على 4 سنوات دون فوائد في حال تطابق الشروط على الحالات المستفيدة، ومنها ألا يزيد ارتفاع المنزل عن طابقين، وألا يتضمن المنزل أي نشاط تجاري، وألا تزيد مساحة العقار عن 150 مترا، مع عدم قبول الحالات التي تمتلك أكثر من منزل، ولها اشتراك بنفس الاسم، لانتفاء صفة الأولى بالرعاية.

خريطة توصيلات مياه سوهاج

وأوضح عبد السلام بكري، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمياه سوهاج، أنه تم إجراء بحث اجتماعي على الحالات المرشحة للاستفادة من القرض الدوار، لضمان تطابق الشروط المذكورة معها، وتم توصيل 329 وصلة صرف صحي بقرية الشوكا بمركز طما، و68 وصلة بقرية حاجر مشطا بمركز طهطا، و90 في قرى أولاد نصير ورافع القصير وونينة الشرقية بمركز سوهاج، و88 وصلة بقرية الكولا بمركز أخميم.