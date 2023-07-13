«مياه سوهاج» تشارك في جائزة مصر للتميز الحكومي

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي لضمان تقديم خدمات متميزة في مجال خدمة العملاء والخط الساخن، لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة تشارك بجائزة مصر للتميز الحكومي، والتي أطلقها وزارة التخطيط لترسيخ التنافس الفردي والمؤسسي والتحفيز على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين بأعلى معايير الجودة.

وأضاف أنه جرى المشاركة في الجائزة بعدد7 مراكز خدمة عملاء وهي طما وطهطا والمراغة وجهينة وأخميم وساقلتة ودار السلام وكذلك الخط الساخن 125.

مشاركة الخط الساخن ومراكز خدمة بمسابقة التميز

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن جائزة مصر للتميز الحكومي، تأتي في مجالي خدمة العملاء والخط الساخن كخطوط أمامية للشركة، وحلقة الوصل بين الشركة والمواطن ومقياس لتحديد مدى الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين.

تضم الجائزة 7 محاور تشمل الربط الاستراتيجي والقيادة والتركيز على المتعاملين والخدمات وقنوات تقديمها وتجربة المتعامل، وتمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة.

تطبيق اشتراطات الجائزة بمياه سوهاج

واكد المهندس محمد صلاح، أن الشركة حريصة على تطبيق اشتراطات الجائزة مع الاستعداد الكامل لتوفير كل المتطلبات للتطبيق هذا، بالإضافة إلى أن الجائزة تسهم في القاء الضوء على النماذج الناجحة وتعزيز الابتكار والإبداع ونشر ثقافة التميز والجودة وبناء كوادر متميزة.