«طب المنصورة» تطلق مبادرة «الإداري المبتكر» لتطوير الكوادر البشرية

أطلقت كلية طب المنصورة مبادرة «الإداري المبتكر» لتطوير الكوادر البشرية من منسوبي الجامعة، إذ تعتبر جامعة المنصورة أول جامعة مصرية تقوم بالمبادرة، بحسب تصريحات الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالدقهلية في بيانه.

وأكد أنه جرى تنظيم المبادرة استمرارا لتميز وريادة جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية كقلعة ومنارة للثقافة والعلم والتنوير، واهتماما من إدارتها بتطوير كوادرها البشرية من الإداريين، لتقديم أفضل خدمة لكل المتعاملين مع الجامعة.

وأشار إلى أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم ورشة عمل بعنوان «محفزات الإبداع والابتكار والتميز المؤسسي»، وناقشت الندوة أهمية الإبداع والابتكار داخل الإدارات الحكومية والتعليميه للنهوض بمستوى أعلى من الخدمات، تحقيقا لأهداف ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى لتحقيق سبل تنمية التفكير الابتكاري، وتوليد الأفكار لتحقيق التنافسية والتميز المؤسسي، وذلك في ضوء محور الابتكار وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكدت غادة القنيشي، وكيل كلية الطب بجامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الإبداع والابتكار في التطوير والتنمية وحرص إدارة الكلية في دعم وتبني الأفكار المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف الكلية.