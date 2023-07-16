رئيس جامعة المنصورة يفتتح تجديدات جناح العناية المركزة بجراحة الكلى

افنن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، في إطار تطوير وتحديث الوحدات الطبية بالمركز.

تحديث وتجديد جناح العناية بجراحة الكلي بالمنصورة

وأضاف«خاطر» في بيان له أن مدير المركز قدم عرض تفصيلي حول عمليات التطوير وتشمل تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة بالمركز الرئيسي، والتي تعدى عمرها 28 عامًا مكونة من وحدتين أ & ب، وتضم عدد 18 سريرا تضم وحدة غسيل كلوى داخل العناية لمرضى الأقسام الداخلية فى حالات الطوارىء.

جناح العناية المركزة بجراحة الكلي بجامعة المنصورة

وأضاف أنه جرى تجهيز غرفة عزل مجهزة بالدقهلية للاستفادة منها في العزل التنفسي، وجرى التنفيذ خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، وتم تحديث وتطوير جناح العنايات المركزة بالمركز بتكلفة إجمالية بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه تبرع من أحد أفراد المجتمع المدني، وتم الإشراف على التنفيذ بواسطة الإدارة الهندسية بالمركز.

تجهيز جناح العنايات المركزة

وأشار أن الجناح بالكامل مجهز طبقا لأحدث المواصفات الطبية القياسية العالمية، وتم تجهيز جناح العنايات المركزة طبقا لأحدث النظم التكنولوجية، وجري تجهيز الحوائط بمواد مضادة لانتشار العدوى طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالعنايات المركزة.

ووجه رئيس جامعة المنصورة الشكر لجميع العاملين بالمركز لجهدهم المتواصل لتنفيذ مشروع تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة، لافتا إلى أنها تسهم بشكل كبير في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمركز لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.