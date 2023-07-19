الحكومة: تسجيل أعلى استهلاك للكهرباء الأحد الماضي

أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ يوم 16 يوليو 2023، سجل أقصى استهلاك للحمل الكهربائي منذ سنوات، لافتة إلى أنّ حجم القدرات الكهربائية المتاحة 44900 ميجاوات، واحتياطي القدرات الكهربائية يصل إلى 9800 ميجاوات.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ مشروع «بنبان» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يعتبر الأعلى بالعالم من حيث كفاءة التشغيل، ونموذجًا يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، ما جعل المشروع يفوز بجائزة التميز الحكومي، وأصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه «عاصمة العالم» للطاقة الشمسية.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عبر فيس بوك، أنّه سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي، بتكلفة ملياري دولار.