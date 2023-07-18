مميزات التكييف الصحراوي.. يوفر الكهرباء ويقلل الانبعاثات

المروحة وحدها لا تكفي للتصدي لموجه الحر الشديدة التي تتعرض لها مصر، فقد تخطت درجات الحرارة حاجز الـ45 درجة على عدة مدن مصرية، لذا يقبل المواطنون على شراء التكييفات للتغلب على الحرارة.

الإقبال على شراء التكييف الصحراوي

ويقبل الكثيرون على شراء التكييف الصحراوي، بسبب سهولة تحريكه من مكان لآخر داخل الشقة وسهولة التعامل معه، لذا توضح «الوطن»، خلال التقرير التالي مميزات التكييف الصحراوي، وفقا لما ذكره جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والتي جاءت على النحو التالي:

مميزات التكييف الصحراوي

- يعطي التكييف الصحراوي مستوى منخفضًا من البصمة الكربونية ولا ينتج أي انبعاثات.

- تحسين نوعية الهواء الداخلي في الغرف من خلال تصفية الملوثات.

- سهولة تحريك المكيف إلى أي غرفة.

- يعمل على زيادة مستوى الرطوبة داخل المنزل.

- يستهلك كهرباء أقل بكثير وهذا يساعدك على ترشيد الكهرباء.

نصائح هامة عند شراء التكييف

وبشكل عام عند شراء التكييف العادي أو الصحرواي يمكن اتباع الإرشادات التالية:

- اختر المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك.

- احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب للحفاظ على عمره الافتراضي.

- شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

- احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة لزيادة كفاءة التكييف.

- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، واعرف أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

- التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتى لا يزيد استهلاك الكهرباء وترتفع الفاتورة.

- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية «على الشرفات» ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها.

- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكوناته ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

- غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة.

- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدا في الجو الحار، حتى لا يؤدي إلى استهلاك ضخم في فاتورة الكهرباء.