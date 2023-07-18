الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة الوادي الجديد.. شكاوى واستفسارات

يمكن للمواطنين الاتصال على الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة الوادي الجديد، لتقديم الشكاوى، أو الاستفسارات عن الأعطال، إضافة إلى معرفة موعد عودة التيار حال انقطاعه.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة الوادي الجديد

ووفقاً لبيان شركة الكهرباء بالوادي الجديد، فإنه يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم الموحد على مستوى الجمهورية وهو «121» على مدار 24 ساعة وفي العطلات الرسمية أيضا، حيث يعمل على تلقي الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى أرقام أعطال الكهرباء الخاصة بالمحافظة، وهي:

- الخارجة 092/7920065.

- الداخلة 092/7820433.

- الفرافرة 092/7510293.

سبب فصل التيار الكهربائي في الوادي الجديد

وفي سياق آخر، كشف مسؤول في شركة كهرباء الوادي الجديد لـ«الوطن»، أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود لأعطال فنية بالمركز الرئيسي بنجع حمادي بمحافظة قنا، والمتصلة بشكل كبير في ضخ الكهرباء لمحافظة الوادي الجديد، إضافة إلى الإصلاحات الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال بين المناطق بشكل دوري، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة.

وأضاف المسؤول، أن وقت فصل التيار الكهربائي يستغرق 5 ساعات، وهي المدة اللازمة لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وتبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً، على أن يعود التيار الكهربائي للعمل دون انقطاع حتى موعد الصيانة القادم.