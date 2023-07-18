عضو التحالف الوطني لـ أحمد الطاهري: الظروف الاقتصادية أخطر أسباب الزيادة السكانية

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنها تتشرف بكونها عضو مؤسس في جمعية أهلية لتنظيم الأسرة، متابعة: «بننزل نخاطب الناس من أجل تحديد النسل وخطورة الانفجار السكاني».

وأضافت خلال حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، أن أخطر سبب في الزيادة السكانية هو الظرف الاقتصادي، فبعض الناس تنجب عددا كبيرا من الأطفال من أجل الدفع بهم في سوق العمل لتحقيق عائد.

نهى طلعت تشكر الرئيس السيسي

وتابعت أن العمل الأهلي يقوم بدور مهم هنا، وخاصة مع مشروع تنمية الأسرة المصرية، موجهة الشكر للرئيس على هذا التفكير المختلف، إذ لا نقنع المواطن بعدم الإنجاب، ولكن نربط ترشيد الإنجاب بالحوافز الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدعم الأهلي مشروط بتحديد النسل.

نهى طلعت تكشف عن دور الأمانة الفنية للتحالف

ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للتحالف مهمتها استيعاب أهداف المؤسسات المختلفة، والتنسيق بينها، وتوجيهها بشكل يعكس لكل المشاركين مصداقية التحالف في تحقيق الأهداف بشكل تعاوني، على سبيل المثال مشروع لصناع الخير يعمل فيه متطوعون من الأورمان مثلا، وهذا جوهر دور الأمانة الفنية.