الكنيسة الأرثوذكسية: «قانون التحالف الوطني» حقق حلم الجمعيات في التكامل

علق القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى أن التحالف كان حلما للجميع، حتى يحدث تنسيق وتكامل بين الجمعيات والمؤسسات والهيئات والحكومة، وكل ذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ثروت: التحالف نقطة فاصلة لعمل قوي جديد

وأوضح ثروت، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سيكون نقطة فاصلة لعمل قوي جديد، وأن التحالف سيسبب دفعة كبيرة جدا للعمل الأهلي.

وأضاف: «ما نقدمه في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حق للمواطنين، وقبل الثورة كان يتعرض الفقراء والغلابة لصعوبات كبيرة، ونتمنى أن ينتهي كل ذلك، وأن يعيش الغلابة حياة كريمة، وأن يحيا كل مواطن بسيط حياة كريمة ويربي أبناءه ويعلمهم ويعالجهم، وهذا هو هدفنا، حيث يجب أن يشعر المواطن بالرضا وأنه يعيش في بلده ويحصل على ما يستحقه».