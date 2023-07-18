«مصر الخير»: قانون التحالف الوطني أضفى صبغة دستورية على عمل الجمعيات

علق الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معتبرًا أن القانون أضفى للمؤسسات الموجودة بالتحالف صبغة قانونية دستورية قوية، تساعدها على تحقيق أحلامها، مشيرًا إلى أن بداية التحالف الوطني مبنية على التنوع في المؤسسات من حيث النطاق الجغرافي، فهناك مؤسسات تعمل في القاهرة، ومؤسسات أخرى تعمل في المناطق الحدودية، كما أن الخدمات متنوعة، فبعض المؤسسات الأهلية تعمل في محور الصحة، ومؤسسات أهلية أخرى تعمل على محور الأورام، ومؤسسات تعمل على محور الإطعام.

مؤسسة مصر الخير لديها أنشطة مختلفة وأفرع كثيرة

وأوضح خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مؤسسة مصر الخير لديها أنشطة مختلفة وأفرع كثيرة، وبالتالي فإنها ترى الصورة كاملة، كما أن التحالف الوطني ساعد على أن تكون هذه الصورة أكثر اكتمالا وتحقيقا، حيث أصبحت المؤسسة تعمل في التعليم والصحة والبحث العلمي ودعم المؤسسات الأهلية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستحقين، مؤكدًا أنهم يعتبرون المواطنين مستحقين وليسوا مستفيدين، وبالتالي، فإنهم ينتهجوا المدخل الحقوقي معهم.

وأكد على أن كل المبادرات التي تبناها التحالف تحمل المشاركة والحب، مثل «كتف في كتف»، ومبادرة «خيرك سابق»، مشددًا على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحترم ويقدر المستحق، مشيرًا إلى أنه في شهر رمضان، كان هناك اهتمام كبير بجودة الكرتونة الغذائية وشكلها، وأن تصل للمستحق بشكل جيد، وضمان عدم تكرار الخدمة، وذلك في إطار عملية متكاملة، وبالتالي فقد تغير العمل الأهلي والخيري في مصر منذ تأسيس التحالف الذي أصبح عنصرا فعالا على الأرض.