الحكومة توافق على إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام: لم نسجل أي إصابة منذ 29 عاما

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، بينها الموافقة على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.

معدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة

ووفق بيان الوزراء اليوم، يأتي ذلك بعد قرار معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأنّ مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتبارا من عام 1994، بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.