«السياحة» تعلن الانتهاء من مشروع تطوير المتحف المفتوح في معابد الكرنك

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، انتهاء المجلس الأعلى للآثار من مشروع تطوير المتحف المفتوح في معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، في إطار حرص الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تطوير المواقع الأثرية، بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحسين التجربة السياحية للزائرين من المصريين والسائحين.

تبليط أرضيات المتحف ببلاطات من الحجر الرملي

وأوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنّ المشروع تضمن تبليط أرضيات المتحف ببلاطات من الحجر الرملي تتماشى وطبيعة المنطقة الأثرية، إضافة إلى تزويد المتحف بعددٍ من القطع الأثرية التي تُعرض للمرة الأولى.

وأضاف أنّ مشروع التطوير جاء بهدف تحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين وجعل الزيارة أكثر سهولة ويسرًا وتميزًا، ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

تجهيز مكان بالمتحف المفتوح لاستقبال الطلاب

من جهته، أكد فتحي ياسين، مدير عام آثار مصر العليا، تزويد المتحف المفتوح في معابد الكرنك بعدد من القطع الأثرية تعرض لأول مرة من بينها قطع للملك أخناتون وغيرها تخص الملك شاباكا من الأسرة 25، وأخرى من العصر المتأخر.

وأضاف أنّه تم تجهيز مكان بالمتحف المفتوح لاستقبال طلاب المراحل الدراسية المختلفة، إذ تعرف إدارة الوعي الأثري الطلاب بالحضارة المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة الوعي الأثري لديهم وخلق جيل جديد يعي قيمة حضارته وآثاره.

تجدر الإشارة إلى أنّ المشروع جاء بتمويل ذاتي من المجلس الأعلى للآثار، واستغرق العمل به نحو شهرين.