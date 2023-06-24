شاب أقصري يهدي «جوارديولا» بورتريه رسمه له في معابد الكرنك (صور)

أهدى الشاب الأقصري عمر ياسر بورتريه رسمه بيده للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال زيارته لمعابد الكرنك اليوم السبت.

وأبدى «ياسر» سعادته البالغة بحصوله على تلك الفرصة التاريخية، والتي لطالما انتظرها، إذ أعد هذا البورتريه منذ فترة، وبمجرد أن علم بزيارة جوارديولا جاء على الفور إلى المعبد وأهداه إليه، مشيرا إلى سعادته البالغة بفرحة جوارديولا عندما شاهد البورتريه.

جوارديولا وأسرته في الأقصر

ووصل «جوارديولا» الأقصر، صباح اليوم السبت، على متن طائرة خاصة، للاستمتاع بقضاء رحلة ترفيهية هو وأسرته، وبدأها بزيارة معبد الكرنك، ثم ذهب إلى مركب الفضية العائمة المقيم بها، بحسب محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر.

وسيقام للمدرب الإسباني مساء اليوم حفل عشاء خاص له هو وأسرته، وستكرمه لجنة تسويق السياحة الثقافية بمعبد الأقصر.

وأضاف رئيس اللجنة لـ«الوطن»، أن جوارديولا سيواصل برنامجه صباح الأحد بزيارة معابد البر الغربي، مثل الدير البحري «حتشبسوت»، ومقابر وداي الملوك والملكات، مثل مقبرة توت عنخ آمون، ورسيسي الثالث، وستي الأول، ومعبد هابو، وتمثالي ممنون، ثم ينطلق إلى أسوان مساء اليوم.