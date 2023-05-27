المجلس الأعلى للآثار: كشف سقارة الأثري يقودنا إلى بوابة ورشة التوابيت

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه كان هناك بحث كثير عن ورشة التحنيط حتى تم العثور عليها للتحنيط الآدمي والحيواني، واكتشاف سرير للتحنيط والعصيان وبعض أدوات التي تستخدم في عملية التحنيط وتماثيل لبتاح سوكر إله سقارة وبعض الأدوات الجنائزية.

كشف سقارة الأثري

وأوضح الأمين العام للمجلس الآعلى للآثار، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف سقارة الأثري أنه أثناء الحفائر تم العثور على مقبرة لشخص يدعي مينخبرع، تضم أجمل تمثال تم العثور عليه ويعود تاريخه إلى الأسرة 18فترة تحتمس الثالث والرابع، لافتاً إلى أن هذا الكشف سيؤدي إلى ورشة التوابيت والعمل مستمر.

منطقة سقارة المسجلة على قائمة التراث العالمي

يذكر أن منطقة سقارة من المناطق الأثرية المهمة التي تضم عددا ضخما من المقابر الملكية من الأسرات القديمة بالإضافة إلى أنها مسجلة على قائمة التراث العالمي وهي بمثابة متحف تحتضن أقدم هرم أثري وهو هرم زوسر.