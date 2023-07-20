«الإفتاء»: المسجد كان أول ما بناه النبي في المدينة بعد الهجرة لتوحيد الصف

رغم أن شهر المحرم هو أول أشهر العام الهجري، إلا أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيه، وإنما كانت الهجرة نفسها في ربيع الأول، بينما العزم على الهجرة والاستعداد لها كان في استهلال المحرم بعد الانتهاء من موسم الحج الذي شهد بيعة الأنصار، بحسب ما أوضحت دار الإفتاء المصرية.

هجرة النبي من مكة إلى المدينة

ومع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أراد النبي نبذ الفرقة والشقاق، وتجميع المسلمين في صف واحد، وهو ما ظهر في أول شيء بناه في المدينة بعد هجرته إليها.

أول ما بناه النبي بعد الهجرة إلى المدينة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن أوَّل ما بنى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة كان المسجد الذي جمع المسلمين في صفٍّ واحد، لينبذوا أشكال الفُرقة والشِّقاق؛ من أجل مصلحة دينهم ودولتهم التي وضعوا حجر أساس بنائها عقب الهجرة؛ لِتُصبحَ الأمة الإسلامية بذلك منارةً للوسطية والتسامح، والبناء والعمران.

وشهد أمس الأربعاء 19 يوليو، أول أيام شهر المحرم، وبداية العام الهجري الجديد 1445.