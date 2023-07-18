الشيخ خالد الجندي: الهجرة النبوية أهم قرار في الإسلام

وصف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الهجرة؛ بأنها أهم قرار في الإسلام، مشيرًا أن الهجرة بالمعنى العام فرض عين على كل مسلم ومسلمة.

الجندي: الهجرة بالمعني العام باقية إلى يوم القايمة

وأوضح خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «DMC» أن الهجرة بالمعنى الخاص انتهت بالهجرة من مكة للمدينة، مشيرًا إلى أن الهجرة بالمعنى العام فرض عين على كل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة.

خالد الجندي: لكل عمل أجر بحسب النية

تابع الشيخ أن الإمام ابن قيم ى كان يرى الهجرة تنقسم إلى عامة وخاصة بالمعنى العام وأن الرسول وضح أن لكل عمل حسب النية له أجر، مضيفًا أن الهجرة إلى الله ليس من مدينة إلى مدينة بل بالدعاء بالصدقات بترك المكروهات بحسن الثقة بالله والهجرة إلى رسول الله بكثرة ااصلاله عليه ودوام ذكره والاقتداء به .