أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل

احتفى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة «سي بي سي»، بالعام الهجري الجديد، 1445.

واستضاف برنامج «من مصر»، المنشد أحمد عاشور، الذي أنشد عددًا من الأناشيد الدينية في هذه الذكرى العطرة، وبينها أنشودة «من مكة للمدينة».

ذكرى عزيزة وغالية

وخلال حواره بالبرنامج هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الأمة الإسلامية العام الهجري الجديد، 1445، مشددًا على أن هذه الذكرى العزيزة الغالية، كانت جديرة بأن يؤرخ بها لأهميتها حيث فرقت بين الحق والباطل، والهجرة النبوية كانت مذكورة ومعروفة منذ فجر الإسلام ومنذ اللحظات الأولى التي صافح الوحي فيها قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، ونزلت عليه أول آيات القرآن «اقرأ».

هجرة النبي كانت محفوفة بالمكارم والشدائد

وقال خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت محفوفة بالمكارم والشدائد، لدرجة أنه اختار دليلا غير مسلم، وهذا يطلعنا على جواز الاستعانة بغير المسلم في أمر يرتبط الناس إليه.

وأضاف أن الهجرة النبوية كانت مؤسسة لأول دولة إسلامية في التاريخ، وتحولت مدينة يثرب إلى المدينة المنورة.