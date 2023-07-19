بسبب تعاطي الترامادول.. «الإدارية العليا» تؤيد فصل معاوني خدمات من مدرسة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم فصل عدد من العاملين لوظيفة خدمات معاونة بمدارس ابتدائية، لما نُسب اليهم من تعاطي المواد المخدرة «ترامادول وحشيش»، ورفضت المحكمة إحدى دعاوى البطلان المقامة من أحدهم، ما يعني تأييد الحكم الأول بالفصل، وحمل الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 69252 لسنة 67 قضائية عليا

حكم بفصلهم من الخدمة

وقالت المحكمة، إن اتهام ضد عدد من العاملين بوظيفة خدمات معاونة بالمدارس الابتدائية التابعة لإحدى الإدارات التعليمية وبديوانها العام، وذلك لأنهم خلال شهر سبتمبر 2017 بمقر عملهم قاموا بتعاطي مواد مخدرة متمثلة في مادة الترامادول والحشيش وعام 2019 أصدرت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها حكمها بمجازاتهم بالفصل من الخدمة.

المخالفة ثابتة في حقم

وبنت المحكمة حكمها على أن المخالفة المنسوبة للمحالين المتمثلة في قيامهم بتعاطي مواد مخدرة هي مادة الترامادول، و مادة الحشيش المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً مما يتعين معه مجازاتهم بالفصل من الخدمة .

ولم يرتض الطاعنون بهذا الحكم، مما جعلهم يقيمون طعونا اما المحكمة الإدارية العليا والتي أيدت فصلهم من الخدمة ليصبح هذا الحكم نهائياً.