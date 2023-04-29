جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من سلوفاكيا على رحلة طيران رقم «sm552»، اشتبه مصطفى همام مأمور الجمرك في راكبة سلوفاكية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY»، بمعرفة أحمد مسعود مأمور الفحص لاحظ وجود عبوات دوائية.

وبالعرض على عاصم بدوي، المشرف على صالة الوصول الدولي، قرر تكليف أشرف خلف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، وتبين وجود 15 شريطا مرقومة عليه ترامادول 100 مللي بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز علاء إدريس، ومحمد حداد، بحضور محسن الشعيني من الأمن الجمركي، وعصام عباس مدير الإدارة.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

وقرر عبدالعال نعمان أبوزيد، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2023، وتحريز المضبوطات وإحالة الراكبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.