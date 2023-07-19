تامر حسني يواصل تحضيرات حفله بمهرجان العلمين (صورة)

يواصل الفنان تامر حسني، التحضيرات الخاصة بحفله في مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، في دورته الأولى، التي تنطلق مساء يوم الجمعة المُقبل، وسط حضور جماهيري ضخم.

ونشر حسام حسني، مدير أعمال وشقيق الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعه بشقيقه، وعلق عليها قائلًا: «من تجهيزات حفل العلمين».

حفل تامر حسني أولى حفلات مهرجان العلمين

ويُعتبر حفل تامر حسني أولى الحفلات المنتظر إحياؤها، يوم الجمعة المقبل على مسرح العلمين أرينا، ويقدم تامر عددًا من الأغنيات الجديدة من خلال فيلمه «تاج» ومنها أغنية «هرمون السعادة»، التي لا تزال حتى الآن ضمن أكثر الفيديوهات المصرية مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ويستقبل المهرجان عددا من كبار الفنانين مثل إليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وأنغام، وغيرهم من المطربين المصريين والعرب والدوليين.

ومن الحفلات المنتظرة أيضا حفل الموسيقار عمر خيرت، والفنانة اللبنانية إليسا معًا، في أول حفل مشترك يجمعهما معا، الذي من المقرر أن يقام في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل.