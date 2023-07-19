تامر حسني يفتتح حفلات مهرجان العلمين الجمعة المقبلة

يستعد الفنان تامر حسني حاليا لإقامة حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يقام من الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان «العالم علمين».

تفاصيل حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

- يعتبر حفل تامر حسني أولى الحفلات المنتظر إحياؤها، يوم الجمعة المقبل على مسرح العلمين أرينا، ويقدم تامر عددًا من الأغنيات الجديدة من خلال فيلمه «تاج» ومنها أغنية «هرمون السعادة»، التي لا تزال حتى الآن ضمن أكثر الفيديوهات المصرية مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ويستقبل المهرجان عدد من كبار الفنانين مثل إليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وأنغام غيرهم من المطربين المصريين والعرب والدوليين، من الحفلات المنتظرة أيضاً حفل للموسيقار عمر خيرت والفنانة اللبنانية إليسا معًا، في أول حفل مشترك يجمعهم سويًا، والذي من المقرر أن يقام في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل.

كما يضم المهرجان حفلًا غنائيًا كبيرًا يجمع النجمان اللبنانيان راغب علامة ونانسي عجرم سويًا، فالأول سيقدم لأول مرة أغنيته الجديدة المصرية «في كثير حلوين» التي أطلقها مؤخرًا، عبر منصاته الرسمية، أما الفنانة نانسي عجرم فستقدم خلال الحفل أغنيتها المصرية الجديدة التي كتبها الفنان تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي والتي تم تسجيلها في العاصمة اللبنانية بيروت.