إجمالي إيرادات فيلم تامر حسني في دور العرض.. «تاج» يحقق 38 مليون جنيه

حقق الفنان تامر حسني إيرادات عالية في فيلمه «تاج»، وظل في المنافسة بين الأفلام الأخرى في دور العرض، ومن جانبه عبر تامر حسني عن سعادته بنجاح الفيلم الكبير، خلال الفترة الماضية .

فيلم «تاج» للفنان تامر حسني يحقق 38 مليون جنيه

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم تاج لـ تامر حسني حقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 38 مليون جنيه، وهو يعتبر من الأرقام المهمة التي حققها الفيلم على مدار الأيام الماضية.

واستطاع الفنان تامر حسني أن يحقق بفيلمه تاج على مدار 3 أسابيع فقط ما يقرب من 4 ملايين و537 ألف جنيه فقط، واستطاع الفيلم أن يثبت مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة في دور العرض.

أبطال فيلم تاج لـ تامر حسني

فيلم تاج من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق، وتدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال.