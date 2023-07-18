البرومو الترويجي لحفل تامر حسني بالعلمين الجديدة.. «الصيف يعني حفلة»

يحيي الفنان تامر حسني، حفلًا موسيقيًا ضخمًا يوم الجمعة المقبل21 يوليو، في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في أولى حفلات الصيف ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

حجز التذاكر عن طريق موقع تذكرتي

«الصيف يعني حفلة، جهز نفسك لأول حفلة للنجم تامر حسني يوم 21 يوليو بمهرجان العلمين.. احجز تذكرتك دلوقتي»، ويمكن للراغبين في حضور هذه الحفلة الحصول على التذكرة عبر موقع «تذكرتي»، وفق البرومو الترويجي للمهرجان.

ونشر الفنان تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جزءًا من تفاعل جمهور حفلته الأخيرة، مع أغنية «مش هتغير عشان حد»، وعلق قائلًا: «بدايات مبشرة لأغنية مش هتغير عشان حد.. من حفلة Q north.. مستنيكوا في حفلة افتتاح مهرجان العلمين يوم 21 إن شاء الله في الأرينا».

ويعد مهرجان العلمين أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة، ويقام في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبل، في حدث فني هو الأضخم خلال العام الجاري.